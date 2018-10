Linus: Ora so perché Marotta ha lasciato la Juventus

La maglia non si discute, si ama. Fino a un certo punto, però. Ci sono maglie che rompono con la tradizione e, in omaggio al marketing, lasciano delusi tanti tifosi. Un trend recente che ha riguardato tantissimi club, in Italia come in Europa. Ora è il caso della Juventus: dopo le indiscrezioni circolate sul web in merito alla prossima maglia bianconera, che dal 2019 dovrebbe essere senza strisce,, in tanti hanno espresso la propria disapprovazione. L’assenza di righe verticali nel nuovo progetto svelato da Footy Headlines ha già il mondo dei social network. Un taglio netto con il passato, con la tradizione e con la storia: un processo graduale, passato attraverso la versione 2018/2019, quella attualmente indossata da Ronaldo e compagni, che aveva visto ridursi a due davanti e una dietro le strisce nere, il lato destro nero, quello sinistro bianco, una striscia rosa a rendere più graduale il passaggio tra i due colori antitetici.

COME IL PALIO – Anche Linus, noto tifoso bianconero, non ha approvato la scelta ed ha commentato così: “Secondo me Marotta è scappato perché aveva visto in anteprima le nuove maglie», dice con una risatina piuttosto tirata. “Scherzi a parte, è una scelta un po’ forte, direi che la maglia divisa a metà fa molto palio di Siena. Spero che la seconda casacca abbia le righe, per accontentare i tifosi con i capelli bianchi”.

OBIETTIVO POSSIBILE – Il popolare conduttore di Radio Deejay si sta riprendendo dopo un incidente occorsogli nei giorni scorsi (“a piedi. Come un cretino. Tre punti e naso rotto. Ho gli occhi neri e gonfi che sembro Rocky Balboa”) ma continua a tifare come prima ed è convinto che quest’anno sia quello giusto anche per l’obiettivo più ambito: “Non c’è nemmeno gusto a commentarla, gioca troppo bene ormai. Quando Allegri ha detto che dobbiamo vincere la Champions credo che tutti gli juventini si siano consumati l’apparato riproduttivo… Certo è che non possono vincere sempre le stesse in Europa, quindi…”.

SPORTEVAI | 31-10-2018 10:30