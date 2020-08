Lionel Messi: pazzesca voce da Barcellona fa sognare l'Inter

Un nuovo capitolo del sogno, che prende il via da un incubo. È quello in cui è precipitato a Lisbona uno sconcertato Lionel Messi, che ha visto il suo Barcellona perdere 8-2 contro il Bayern Monaco in una partita destinata a segnare la storia del calcio catalano dalle fondamenta. Tanto da indurre Leo a pensare di andarsene anche subito. E qui subentra il sogno, che ovviamente ha le tinte nerazzurre dell’Inter.

Secondo quanto riferito dall’emittente televisiva catalana ‘Esporte Interativo’, infatti, Messi avrebbe deciso di accelerare i tempi e svestire subito la maglia blaugrana. Il suo contratto è infatti in scadenza nel 2021, e già questo lo rendeva un nome caldissimo in ottica calciomercato. Ma ora il panorama potrebbe cambiare, con un addio pronto a concretizzarsi già nel corso di quest’estate.

La fonte spiega infatti che la misura della stella argentina sarebbe colma, e il presidente Bartomeu non riuscirebbe a placare le acque in tempesta nemmeno con un esonero di Setien che a questo punto appare scontato. Messi infatti avrebbe già chiesto in maniera chiara e inequivocabile di essere venduto immediatamente.

Una notizia che inevitabilmente ha ulteriormente elettrizzato l’ambiente, tanto che il Barcellona tramite il ‘Mundo Deportivo’ avrebbe già smentito il tutto. Ma un clima così teso potrebbe ulteriormente accelerare i tempi che l’Inter si è prefissata per regalare a se stessa e al tecnico Antonio Conte una stella di primissima grandezza.

Chiaramente la società nerazzurra non avrebbe la strada spianata per arrivare a Messi (in particolare il Manchester City di Pep Guardiola è una rivale molto temibile in questa corsa al fuoriclasse). Ma gli investimenti immobiliari a Milano e il fitto chiacchiericcio di queste settimane rendono la scalata più praticabile di quanto sembri.

Decisiva potrebbe rivelarsi la riunione dalla giunta direttiva del Barcellona. Solo a quel punto si capirà se Messi è realmente sul mercato. Con l’Inter pronta ad approfittarne il prima possibile.

OMNISPORT | 17-08-2020 00:02