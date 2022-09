Lipsia: Marco Rose è il nuovo allenatore

08-09-2022 10:30

Il Lipsia ha nominato il successore di Domenico Tedesco, esonerato dalla società teutonica dopo la sconfitta interna per 4-1 contro lo Shakhtar Donetsk. Il nuovo tecnico del club di proprietà della Red Bull è Marco Rose. L’allenatore 45enne, che in passato ha guidato il Borussia Dortmund e Salisburgo (altra squadra del gruppo Red Bull), ha siglato un accordo sino al 2024. Ricordiamo che il Lipsia è l’attuale detentore della Coppa di Germania, quindi Tedesco ha pagato il difficile avvio di stagione in campionato.