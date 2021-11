L'Italbasket si rialza: battuta a fatica l'Olanda

29-11-2021 22:43

Sospiro di sollievo per l’Italia, che ha battuto a fatica l’Olanda al Forum per 75-73 e ha conquistato la prima vittoria nelle qualificazioni al Mondiale 2023. Dopo il ko contro la Russia, era obbligatorio per la squadra di Meo Sacchetti piegare gli oranje in casa: il successo è arrivato dopo una partita molto sofferta, dove gli Azzurri hanno dato l’impressione di essere superiori ma hanno patito il carattere degli ospiti, guidati da coach Buscaglia.

Avanti di 8 punti all’intervallo, l’Italia si è fatta riprendere e superare a due minuti dalla fine: nel testa a testa finale sono stati decisivi Vitali e Tonut. Ora testa alla doppia sfida di febbraio contro l’Islanda, altre due partite da vincere per forza. I top scorer azzurri sono Akele (18 punti), Tonut (13) e Tessitori (13). Per l’Olanda bene Hammink con 19 punti.

