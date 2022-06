L'Italia Under 21 strappa il pass per Euro 2023: Irlanda travolta

14-06-2022 19:54

Sarebbe bastato un pareggio all’Italia Under 21 per la certezza di partecipare alla prossima edizione dell’Europeo di categoria, in programma tra Georgia e Romania tra il 9 giugno e il 2 luglio 2023.

Ad Ascoli, però, gli Azzurrini di Paolo Nicolato non si sono risparmiati, travolgendo per 4-1 l’Irlanda e certificando la propria schiacciante superiorità nel gruppo 6 di qualificazione al torneo continentale, chiuso al primo posto con 24 punti, frutto di sette vittorie e tre pareggi, a +5 sugli irlandesi.

Partita senza storia quella del “Del Duca”, sbloccata da un rigore di Nicolò Rovella al 20′, accordato dall’arbitro per fallo di McGuinness su Okoli, e chiusa dal raddoppio di Nicolò Cambiaghi al 35′, che ha definitivamente spento la resistenza degli irlandesi con una conclusione dalla distanza.

In avvio di secondo tempo tris di Pietro Pellegri, su assist di Cambiaghi favorito da uno svarione della difesa irlandese, poi al 15′ rete della bandiera ospite con Coventry su rigore, concesso per fallo di Viti su Smallbone, prima dell’acuto di Giacomo Quagliata che, in campo da metà ripresa al posto di Parisi, ha fissato il poker all’85’ realizzando il primo gol della carriera con l’Under 21.

L’Italia Under 21, che ha saltato nella propria storia solo due edizioni dell’Europeo, nel 1998, dopo i tre successi consecutivi sotto la gestione di Cesare Maldini, e nel 2011, potrà quindi giocarsi in Georgia e Romania anche il pass per l’Olimpiade di Parigi del 2024, cercando di spezzare il digiuno di partecipazioni ai Giochi che dura da Pechino 2008.