Lite Agnelli-Conte, Cairo: "Cose da campo, all'estero è peggio"

Al termine dell’assemblea dei club di Serie A sui diritti tv, il presidente del Torino Urbaino Cairo ha parlato della Superlega, idea di Andrea Agnelli: “Non dovete chiedere a me, io sono contrario”.

A proposito di Agnelli, Cairo ha analizzato anche la lite tra il presidente della Juventus e Antonio Conte, avvenuta durante la semifinale di ritorno di Coppa Italia: “Le cose che avvengono durante una partita sono legate all’adrenalina che va a mille. Agnelli e Marotta oggi li ho visti tranquilli, non ho visto alcun tipo di tensione. Sono cose che accadono in partita, non mi sembra sia un danno all’immagine della Serie A. Succede anche in altri campionati, anzi succede anche di peggio”.

OMNISPORT | 11-02-2021 21:44