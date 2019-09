Lite con Sensi per la punizione: Pellegrini spiega

Sono sostanzialmente cresciuti e poi esplosi insieme nel Sassuolo, e ora giocano insieme con la maglia della Nazionale. Eppure nel corso di Armenia-Italia hanno dato vita a una discussione in diretta mondiale, quando in occasione di un calcio piazzato per gli Azzurri si sono contesi la palla. Stiamo parlando di Stefano Sensi e Lorenzo Pellegrini, con quest'ultimo che alla fine ha tirato la punizione mancando anche la porta. E nel dopopartita ha voluto raccontare ai microfoni di 'Rai Sport' che cosa è successo.

"Quando c'è una punizione dal limite è normale che ci siano diversi giocatori che vogliono batterla – ha osservato il centrocampista della Roma -. Quella punizione me la sono procurata io e quindi volevo batterla. Poi però con Stefano ci siamo chiariti e anche Bernardeschi ha capito".

"Giocare in Nazionale è un grande onore – ha poi spiegato il giallorosso – e ogni calciatore spera di giocarci sempre. Io mi metto completamente a disposizione e penso anche di poter giocare in questo nuovo ruolo. E stasera vincere era importante, anche perché loro erano una squadra ostica".

SPORTAL.IT | 05-09-2019 20:35