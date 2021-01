Lite Ibrahimovic-Lukaku, Albertini: "E' stato osceno, roba da ragazzini"

L’ex vicepresidente Figc Demetrio Albertini, su Radio2, è tornato sulla lite Lukaku-Ibrahimovic in Coppa Italia: “E’ stato osceno. Si può risparmiare di cadere in quelle situazioni da parte di calciatori di grande personalità. Io capisco lo scivolone di un ragazzino ma non da parte di calciatori così, dai quali ci aspettiamo un esempio sempre. La personalità si deve esibire in altro modo”.

L’ex Milan ha analizzato anche la stagione rossonera: “Credere lo scudetto non costa nulla, è gratis. E se non dovesse arrivare tutto questo servirà per essere poi forti la prossima stagione. L’Inter? Sapevamo che puntava al titolo: ha speso tanto, ha un allenatore esperto come Conte. Se non dovesse vincere sarebbe più facile vedere un risultato negativo per loro più che per il Milan”.

OMNISPORT | 30-01-2021 16:25