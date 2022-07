Liverpool, Carragher: "Salah sarà come Ronaldo"

02-07-2022 23:29

A Sky Sports, Carragher si è detto felice dell’accordo tra Salah e Liverpool: “Sono rimasto molto contento e anche sollevato dal rinnovo di Salah. I tifosi hanno visto due big come Origi e Mané andare via ma allo stesso tempo hanno celebrato l’arrivo di Darwin Nunez. Ecco, penso che la conferma di Salah, nonostante avesse solo un anno ancora e potesse andare via gratis la stagione successiva, sia una grande cose. Forse le partenze di Origi e Mané hanno permesso al Liverpool di arrivare alle cifre che Salah voleva e pensava di meritare”.

“Salah è sicuramente nel miglior undici di sempre del Liverpool, non ci sono dubbi – continua Carragher -. Grazie a questo rinnovo di contratto potrà regalare tante altre gioie al popolo di Anfield nei prossimi anni. Sono sicuro che sarà come Cristiano Ronaldo. Lui continua a prendersi cura del proprio corpo nei minimi dettagli e stando bene potrà fare come lui e segnare tanti gol in Premier League. Credo che nei prossimi tre anni non ci saranno cambi di numeri in termini di gol per Salah”.