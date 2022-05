25-05-2022 18:20

Jurgen Klopp, manager del Liverpool, ha definito Carlo Ancelotti, capo del Real Madrid, un “modello” e “una delle migliori persone che si possano incontrare”.

I Blancos e il Liverpool si incontreranno sabato allo Stade de France nella finale di Champions League, in una rivincita del match clou del 2018, in cui entrambe si diedero battaglia, ma alla fine trionfarono gli iberici.

Klopp e Ancelotti, che è l’unico allenatore nella storia ad aver vinto tutti e cinque i principali campionati europei, si affrontano per l’undicesima volta come tecnici, essendosi incontrati per la prima volta nel 2014 quando il Borussia Dortmund affrontò il Madrid.

Il bilancio dei testa a testa è a favore dell’italiano, con quattro vittorie contro le tre di Klopp, con altri tre pareggi, di cui due durante il periodo di Ancelotti nel Merseyside con l’Everton.

Ancelotti ha infatti guidato l’Everton alla prima vittoria in un derby del Merseyside in oltre 10 anni, quando i Toffees si sono imposti per 2-0 nel febbraio 2021, segnando anche la prima vittoria del club ad Anfield dal 1999.

Parlando in vista dell’ultimo incontro, Klopp ha spiegato che pensa il meglio del suo avversario e ha dipinto un quadro caloroso del loro rapporto.

“Per me Carlo è ovviamente uno dei manager di maggior successo al mondo”, ha detto Klopp ai giornalisti. “Ma è un modello per me nel modo in cui affronta il suo successo. È una delle persone migliori che si possano incontrare, credo che tutti lo dicano. È una compagnia fantastica, un ragazzo davvero simpatico e abbiamo un ottimo rapporto. Quando era all’Everton c’è stata un’interruzione perché entrambi rispettiamo troppo questa parte del business, altrimenti saremmo usciti a cena un paio di volte. Non l’abbiamo fatto alla fine! Il rispetto da parte mia non potrebbe essere maggiore. Sono sicuro che ha vinto ovunque, tutto, e non si fermerà mai. Lo rispetto davvero, ma ovviamente non significa nulla per questa partita”.