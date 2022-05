Liverpool: ufficiale l'arrivo di Fabio Carvalho

23-05-2022 13:15

Dopo aver archiviato il secondo posto in Premier League, il Liverpool pensa già alla prossima stagione. L’obiettivo è quello di strappare lo scettro di campioni al Manchester City di Pep Guardiola e per farlo, la formazione di mister Klopp, ha già messo a segno un colpo importante proprio in vista della prossima stagione.

I Reds hanno infatti ufficializzato l’acquisto di Fabio Carvalho; il giovanissimo attaccante 19enne, si metterà a disposizione di Jurgen Klopp a partire dal primo luglio. Carvalho si è reso protagonista in questa stagione, giocando un ruolo chiave nella promozione del Fulham in Premier League, segnando 10 gol e fornendo otto assist in 36 partite.

Il primo tassello dei Reds c’è, ora testa alla finale di Champions League e poi, via agli altri colpi di mercato.