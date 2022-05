SONDAGGIO - Chi è secondo te il miglior allenatore in attività?

27-05-2022 14:46

La finale di Champions League in programma allo Stade de France di Parigi è l’ultimo atto della stagione calcistica 2021/2022 e mette di fronte due tra i migliori allenatori in circolazione, Carlo Ancelotti e Jurgen Klopp. Con il sondaggio di oggi vogliamo chiederti chi, secondo te, è in assoluto l’allenatore più in gamba ancora in attività tra Ancelotti, Klopp, Guardiola e Mourinho: una scelta non facile, visto che stiamo parlando del gotha della panchina non solo di questi anni, ma in generale della storia del calcio moderno…

Carlo Ancelotti, l’uomo dei record

Dove è andato ha vinto: Carlo Ancelotti è uno dei tecnici più vincenti di sempre nonchè l’unico a essere riuscito a vincere i cinque principali campionati europei (Serie A, Premier, Liga, Ligue 1, Bundesliga). Dopo le due Champions League conquistate con il Milan, è diventato un eroe in Spagna per aver cancellato la maledizione della Decima, battendo in finale i cugini dell’Atletico. Richiamato a Madrid per aprire un nuovo ciclo di successi dopo l’addio di Zidane, al suo primo anno di Ancelotti-bis vince la Supercoppa di Spagna, il campionato e centra la quinta personale finale di Champions (primo a riuscirci).

Josè Mourinho è (di nuovo) Special One

Il suo nome è sinonimo di vincente: Josè Mourinho è uno dei protagonisti assoluto del calcio del terzo millennio. Dalla Champions con il Porto nel 2004 allo storico Triplete con l’Inter nel 2010, passando per l’Europa League del 2017 fino alla recente Conference League vinta a Tirana con la Roma: il vate di Setubal è il primo (e finora unico) allenatore ad aver vinto tutte le principali competizioni europee UEFA, senza contare che vanta una percentuale di vittorie in finale pari al 100%. Le ultime due squadre italiane ad alzare un trofeo internazionale, guarda caso, erano allenate da lui, che a Roma è diventato l’ottavo re.

Klopp e Guardiola, il bel calcio parla inglese

Se City e Liverpool dominano da anni la Premier League gran parte del merito è soprattutto di questi due. Lo spagnolo ex Barcellona in sei anni ha vinto tutto quello che poteva vincere a Manchester, Champions esclusa (ma ne ha vinte due con i blaugrana); il collega tedesco alla guida dei Reds ha vinto meno trofei nazionali ma, in compenso, ha alzato la Coppa dalle grandi orecchie nel derby inglese del 2019 col Tottenham. Contando le sconfitte in finale dell’anno prima (proprio con il Real Madrid, tristemente ricordata per le “papere” del portiere Karius) e del 2013, quando sedeva sulla panchina del Borussia nel derby tedesco col Bayern Monaco, quella di Parigi sarà la quarta finalissima per Klopp.

