Champions League, nel pallone della finale un messaggio di pace

24-05-2022 16:24

Il pallone utilizzato per la finale di Champions League di sabato porterà un messaggio di pace e sarà messo all’asta dopo la partita. La finale si terrà a Parigi e vedrà il Real Madrid, 13 volte campione, affrontare il Liverpool in una ripetizione della sfida del 2018.

La partita di quattro anni fa si è svolta a Kiev, la capitale dell’Ucraina, che dalla fine di febbraio è stata attaccata dalla Russia. Lo sport si è unito nella condanna delle azioni della Russia, e il calcio non è da meno.

La finale di Champions League di quest’anno, infatti, avrebbe dovuto tenersi a San Pietroburgo, ma la UEFA ha prontamente spostato la partita a Parigi in seguito all’invasione russa. I club russi, nel frattempo, non potranno partecipare alle competizioni UEFA, mentre la nazionale russa è stata eliminata dalla FIFA dai play-off di qualificazione alla Coppa del Mondo.

Adidas, il produttore del pallone della Champions League di questa stagione, ha ora svelato il pallone da gioco per la finale. Il pallone in edizione speciale non sarà disponibile al dettaglio, ma sarà messo all’asta per contribuire a finanziare gli sforzi umanitari. Sarà inoltre inciso con le parole “мир | PEACE”.

In una dichiarazione di Adidas si legge che: “Utilizzando uno dei più grandi palcoscenici dello sport come opportunità per unire il mondo in un messaggio globale di pace… il pallone da gioco sarà messo all’asta dopo la partita e il ricavato sarà devoluto all’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, per aiutare a proteggere le persone costrette a fuggire dalle loro case a causa di conflitti e persecuzioni”.

“Sul pallone, in grassetto come dichiarazione della UEFA, ‘мир’ in caratteri cirillici può essere tradotto come ‘pace’, che si trova sopra la parola in inglese – PEACE”.

“Il pallone è stato progettato per portare un semplice messaggio di pace, appartenenza e speranza che sarà trasmesso da giocatore a giocatore con ogni calcio del pallone e oltre lo Stade de France fino agli angoli più remoti del mondo. Il design più ampio del pallone è notevolmente privo di colori, con pannelli bianchi puri a simboleggiare la tregua e l’unità”.