Mbappé dimenticato, il Real Madrid ha un nuovo obiettivo

23-05-2022 11:23

Il Real Madrid non ha più intenzione di sentir parlare di Mbappé che ha preferito restare al PSG piuttosto che vestirsi di blanco. Ora si cerca un nuovo profilo per rendere l’attacco ancor più forte qualitativamente.

Secondo il The Sun, tra gli attaccanti cercati dal Real Madrid ci sarebbe anche Salah, stella del Liverpool di Klopp (prossimo avversario della squadra di Ancelotti nella finale di Champions League). In corsa ci sarebbero anche Kane del Tottenham, Sanè, sempre in forza al Livepool, e pure Leao del Milan.

OMNISPORT