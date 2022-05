Mbappé, non solo Real: "Ho parlato col Liverpool"

24-05-2022 10:51

Se quelli vissuti negli ultimi giorni sono i presupposti della sessione di calciomercato pronta a prendere il via, l’estate 2022 nel mondo del pallone sarà rovente. È infatti la notizia del rinnovo milionario di Kylian Mbappé a tenere banco tra Francia e Spagna, col Paris Saint–Germain che ha messo mano al portafoglio per trattenere il talento francese che aveva raggiunto da quasi un anno l’accordo col Real Madrid. Lo sgarbo parigino non è di certo stato ben digerito dalla dirigenza madrilena che però aveva già rischiato di perdere Mbappé.

Nel corso di un’intervista rilasciata al The Telegraph, lo stesso Mabppé ha infatti svelato di aver discusso anche con il Liverpool per un possibile trasferimento in Premier League alla corte di Jurgen Klopp: Ho parlato con il Liverpool, ma non troppo. Abbiamo parlato un po’. È la squadra preferita di mia madre, li adora. Ecco perché ho parlato con loro. Li abbiamo anche incontrati cinque anni fa quando ero al Monaco, è un grande club”.