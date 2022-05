City, Guardiola: "Premier? Più difficile della Champions"

20-05-2022 16:26

Nella conferenza stampa in vista dell’ultimo match di Premier League, in cui il City potrebbe laurearsi campione, Pep Guardiola ha scatenato polemiche per queste sue affermazioni: “Vincere il campionato inglese è più difficile che trionfare in Champions League“.

Guardiola ha spiegato così la sua teoria: “E’ una competizione che dura molte settimane, alterna momenti belli e altri brutti, situazioni diverse. E’ già una vittoria esser lì a lottare, come abbiamo fatto in questi anni. L’anno in cui ha vinto il Liverpool noi non siamo stati abbastanza bravi, per il resto siamo sempre stati lì. Non è una gara secca come la FA cup, è un riconoscimento che va a chi è stato più costante. Non sto dicendo che la Champions League non sia importante. Ci piacerebbe giocare a Parigi la prossima settimana. Ma vincere 38 partite oppure 6-7 è diverso. Mi piace sempre, è bello”.

OMNISPORT