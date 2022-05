Milan, tutto fatto per Origi dal Liverpool. Leao è una miniera d'oro

19-05-2022 14:57

Stiamo arrivando all’ora della verità in Serie A. L’Inter a San Siro contro la Samp e il Milan al Mapei Stadium contro il Sassuolo si giocano lo Scudetto nell’ultima imperdibile giornata. Pronosticare chi ne uscirà trionfante è impresa ardua, non ci resta che metterci comodi e goderci lo spettacolo.

Fronte mercato invece abbiamo delle notizie più certe e riguardano specialmente i rossoneri, che stanno per abbracciare il loro prossimo attaccante, oltre a rendersi conto della miniera d’oro sulla quale sono seduti con Rafael Leao.

Indiscrezione dall’Inghilterra, Origi presto alle visite col Milan

L’indiscrezione di giornata arriva direttamente da The Athletic, e parla di trattativa ormai conclusa tra Liverpool e Milan per il passaggio di Divock Origi alla corte di Stefano Pioli. Non che i Reds abbiano fatto molto, in quanto il classe 1995 arriverà a Milanello a parametro zero dopo la naturale scadenza del contratto prevista per il 30 giugno 2022.

Dopo la partita finale della stagione contro il Wolverhampton, Origi svolgerà le visite mediche col Milan, colpo voluto fortemente da Paolo Maldini e Frederic Massara. Coi Reds, l’attaccante di origine kenyane ha collezionato 107 presenze e 22 gol, e i più speciali sono i tre realizzati tra semifinale di ritorno e finale della Champions League 2018/2019.

Leao inestimabile, ora vale almeno 100 milioni

È la Gazzetta dello Sport in edicola oggi a rilanciare la considerazione sull’attuale valore dell’attaccante portoghese Rafael Leao. Arrivato tre anni fa dai francesi del Lille per appena 24 milioni, oggi Leao ne vale almeno 100.

Protagonista di una seconda parte di stagione mostruosa, condita da gol, assist e giocate da vero fuoriclasse, rappresenta il vero indispensabile del Milan, ed è dunque poco probabile che i rossoneri decidano di privarsene proprio ora che stanno tornando realmente grandi, neanche a fronte di offerte clamorose.

Definito quanto si potrà spendere per Renato Sanches

Anche se l’attacco sembra al momento la priorità della dirigenza, soprattutto considerando i fortissimi dubbi che stanno sempre più nascendo intorno alla figura di Zlatan Ibrahimovic, Maldini e Massara non si sono di certo dimenticati di Renato Sanches, mediano in forza al Lille e vero numero uno per il centrocampo di Pioli.

Come scrive oggi il Corriere dello Sport, sembra che la dirigenza del Milan sia disposta a mettere sul piatto solo 20 milioni per l’acquisto di Renato Sanches, che ha un contratto in scadenza nel 2023. La fortuna può arrivare dal fatto che il portoghese ha lo stesso agente di Rafael Leao, ovvero il potentissimo Jorge Mendes.

Nel caso il giocatore decida di puntare i piedi ed esporsi per seguire la strada che porta a Milano, forse 20 milioni potrebbero anche bastare.

OMNISPORT