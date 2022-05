Liverpool-Real Madrid, atto finale: Klopp vs Ancelotti, Benzema vs Salah. Ci siamo

28-05-2022 09:17

Questo sarà il nono incontro tra Liverpool e Real Madrid in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Dopo aver vinto i primi tre tra il 1981 e il 2009, i Reds sono senza vittorie negli ultimi cinque (1N, 4P), inclusa una sconfitta in finale nel 2018. In quell’occasione infatti ci furono molte polemiche per il fallo non fischiato all’ormai ex capitano Sergio Ramos, che con una presa in stile wrestler mise fuori gioco Momo Salah nei primi minuti di gara lussandogli la spalla.

Ricordiamo inoltre che questa partita sarebbe dovuta essere giocata nello Stadio di San Pietroburgo, in Russia, ma la UEFA ha preso la saggia decisione di spostare la sede a causa dell’invasione della Federazione ai danni dell’Ucraina, conflitto che dura ormai da più di tre mesi.

Liverpool e Real Madrid si incontreranno per la terza volta nella finale di UEFA Champions League, è si tratta della sfida più frequente nella storia della competizione. Il Liverpool ha vinto la prima finale nel 1981 (1-0), prima che il Real Madrid battesse la squadra di Jürgen Klopp 3-1 nel 2018.

In questa stagione la banda di Ancelotti ha vinto abbastanza agevolmente la Liga spagnola, con Vinicius Jr e Modric, oltre a Karim Benzema, protagonisti di un’annata semplicemente strabiliante.

I Reds invece sono arrivati a un passo dalla conquista della Premier (andata poi al Man City), ma si sono comunque potuti accontentare di altri trofei casalinghi, compresa la prestigiosa FA Cup.

Per il Liverpool attenzione in particolare a Momo Salah, che ha segnato 33 gol con Jürgen Klopp in Champions League. Solo tre giocatori hanno segnato di più giocando sotto un unico allenatore nella storia della competizione: Lionel Messi sotto Pep Guardiola (43), Ruud van Nistelrooy sotto Sir Alex Ferguson (35) e Thierry Henry sotto Arsène Wenger (35).

Il Real invece può vantare ben cinque giocatori diversi in rosa con almeno 100 presenze in UEFA Champions League (Karim Benzema, Toni Kroos, Luka Modric, Marcelo e David Alaba). Potrebbe diventare la prima squadra a nominare un XI titolare di una finale con quattro o più giocatori con almeno 100 partite nella competizione. Il record attuale è tre, ancora del Real Madrid nella finale del 2018 (Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Sergio Ramos).

La partita sarà davvero affascinante e spettacolare, con le due squadre al momento migliori al mondo pronte a darsi battaglia. Appuntamento a questa sera, ore 21.00, Stade de France, Parigi.