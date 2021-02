Liverpool, scoppia il caso Alisson: i tifosi rivedono in lui Karius

Altra giornataccia per il Liverpool e per Alisson. Il portiere brasiliano, dopo aver inciso pesantemente sulla sconfitta contro il Manchester City, contro il Leicester è stato ancora una volta protagonista in negativo, lisciando il pallone e mandando in porta Vardy, per la rete del 2-1 che ha cambiato il match.

I Reds si allontanano definitivamente dalla possibilità di bissare il titolo dello scorso anno. Tifosi scatenati contro l’ex portiere della Roma, che è stato paragonato anche a Karius, l’estremo difensore del Liverpool che commise due errori fatali nella finale di Champions League, quella contro il Real Madrid nel 2018. Colui che fino a poco tempo fa era ritenuto il portiere più forte al mondo, adesso sarà costretto a reagire per non deludere ancora Klopp e la squadra.

OMNISPORT | 13-02-2021 19:04