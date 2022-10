06-10-2022 16:40

Il Real Madrid è interessato a Jude Bellingham, così come come molte squadre della Premier League tra cui Chelsea, Manchester United, Manchester City e Liverpool. Vista l’altissimo interesse, si dice che alcuni stiano valutando obiettivi alternativi, in particolare i Reds.

La squadra guidata da Jurgen Klopp ha acquistato Darwin Nunez, e ha ceduto Sadio Mane, ma non ha fatto altri acquisti veramente importanti a centrocampo nella scorsa finestra di mercato.

Il Liverpool è appunto tra i club in corsa per Jude Bellingham del Borussia Dortmund. Secondo il Mirror però, nel caso in cui non riuscisse nell’intento, i suoi pensieri virerebbero sul classe 2003 Jamal Musiala del Bayern Monaco.

Il tedesco ha giocato con le giovanili di Southampton e Chelsea ed è stato convocato dall’Inghilterra anche a livello giovanile.

Secondo quanto riportato da Sky Germania, però, il ragazzo non sarebbe ancora pronto a livello personale a lasciare la Baviera.