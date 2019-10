Lo sfottò Juve agli interisti fa esplodere il web

Lo sfottò è il sale del calcio, ma se si parla di Inter–Juventus ci vuole poco a infiammare gli animi. Soprattutto se la presa in giro arriva dagli account ufficiali di una delle due società: in questo caso la Juve, che dopo il successo del Meazza ha postato sui propri profili social un video che in queste ore sta facendo il pieno di like, condivisioni e commenti.

IL VIDEO. È un filmato breve, di appena 37’’, introdotto con una didascalia piuttosto allusiva e provocatoria, che parafrasa una celebre canzone della popstar Britney Spears: “Oops! We did it again!”, ovvero “Ci dispiace, l’abbiamo fatto ancora!”.

Il riferimento, ovviamente, è alla vittoria a San Siro e il video mostra proprio una serie di immagini che rimandano ai successi dei bianconeri in casa dell’Inter: ci sono le reti di Del Piero e Platini, Trezeguet e Higuain, nell’esultanza dopo il gol scudetto di due stagioni fa.

Il tutto aperto dall’immagine di uno scoiattolo (che rosica) e intervallato da immagini di danze e festeggiamenti di personaggi e ballerini che dovrebbero rappresentare il tifo bianconero.

Insomma una presa in giro costruita ad arte e naturalmente preparata prima della gara, che una volta postata ha avuto un duplice effetto: esaltare i tifosi bianconeri e scatenare le reazioni inviperite degli interisti.

LE REAZIONI. “Best Juventus Post Ever”, il miglior post di sempre della Juve, così commenta Michele; “Finalmente una genialata”, aggiunge Pasquale, mentre Denise si complimenta con il social media manager della Juve: “Siete le mie serpi preferite, vi amo”.

Per Silvia, invece, il filmato postato dalla Juventus vale come un gol: “Dovrebbero aggiornare il tabellino della partita dopo questo video, meritiamo l’1-3!”.

Di diverso tono i commenti degli interisti. C’è chi riconosce la qualità del video in sé, come Enzo, che spiega però come possa anche trasformarsi in un boomerang: “Bellissimo video – scrive il tifoso nerazzurro -. Complimenti al vostro Social Media Manager. Lo useremo per la vostra ottava finale persa oppure appena uscite dalla Champions. #finoalconfine”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Insensibile: “Dico solo che un tweet del genere ha un potenziale catastrofico”. Kramer, invece, prova a trarre il bello anche per un’interista: “Adoro il gol di Del Piero su punizione perché mi ricorda sempre che poi siete andati in serie B”.

