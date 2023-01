Lo Spezia sistema la porta: arriva Marchetti

21-01-2023 11:53

Nuova esperienza per Federico Marchetti. A poche settimane dal 40° compleanno, che il portiere festeggerà il prossimo 7 febbraio, l’ex estremo difensore di Lazio e nazionale torna in Serie A: a metterlo sotto contratto è stato lo Spezia, che era a caccia di un profilo di esperienza dopo le problematiche avute nel ruolo nella prima parte di stagione a causa degli infortuni subiti da Bartlomiej Dragowski prima e da Jerome Zoet poi.

A poche ore dalla partita di campionato contro la Roma gli Aquilotti, protagonisti del mercato per la cessione all’Arsenal per 25 milioni del difensore polacco Jakub Kiwior, hanno depositato in Lega il contratto di Marchetti, che farà da dodicesimo a Dragowski, rientrato prima del previsto dopo l’infortunio alla caviglia subito prima della pausa per i Mondiali e costato all’ex Fiorentina la convocazione per il Qatar con la Polonia, in attesa del rientro di Zoet dall’infortunio al ginocchio patito il 4 gennaio contro l’Atalanta.

Marchetti era svincolato dallo scorso giugno dopo la fine dell’avventura quadriennale al Genoa.

