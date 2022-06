02-06-2022 13:59

Ci ha messo lo zampino proprio in tempo. Non ha giocato molto ieri nella finalissima tra Argentina e Italia ma Paulo Dybala è comunque riuscito a lasciare il segno. Il suo mancino ha trafitto nel finale un Donnarumma apparso un po’ incerto per il gol del definitivo 3-0 dell’Albiceleste. L’abbraccio con Messi ha fatto il resto per una serata da ricordare. La Joya ancora non sa dove giocherà nella prossima stagione ed aveva bisogno di tornare a sentirsi protagonista.

Dybala vorrebbe rimanere in Italia

Ad Espn Dybala ha parlato anche del suo futuro dicendo: “Sono abbastanza tranquillo, la gente che lavora con me si sta occupando di questo, io sono concentrato sulle partite della Nazionale. Se voglio rimanere in Italia? E’ un campionato che conosco, sono 10 anni che sono in quel paese ed è come se fossi italiano. Allo stesso tempo, mi piacerebbe conoscere altri campionati, come la Premier o la Liga ce sono campionati difficili, ma sì sto bene in Italia”

Dybala esulta e Materazzi lo aspetta all’Inter

Anche su Instagram Paulo Dybala ha festeggiato il trionfo albiceleste scrivendo: “Felicità unica”. Tra i tanti commenti spicca quello di Marco Materazzi. L’ex difensore parla come se fosse già fatto l’affare con l’Inter (dove potrebbe trovare il compagno di nazionale Lautaro), spoilerando il finale e scrivendo: “Non vedo l’ora…”, accompagnando le parole con due cuori nerazzurri.

Materazzi manda in tilt i tifosi con le frasi su Dybala

Sui social in pochi minuti scoppia il panico e fioccano i commenti: “È solo questione di tempo, tornano i cileni e appena rescindono firma Dybala. L’ha annunciato Marotta l’altro giorno, Materazzi oggi, non sono cretini” oppure: “Marco Materazzi ha annunciato a tutti Dybala all’Inter e neanche lo sa.”

C’è chi non ci crede: “Ma cosa ci trovate di tanto eccezionale nel tweet di Materazzi? Ha espresso solo un desiderio , sembra che abbia annunciato Dybala” e chi tra gli juventini già si fascia la testa: “Diciamo che a passare da 10 della Juve ad amico di Materazzi non pensavo il passo fosse così corto”

I fan bianconeri sono a lutto: “Già il fatto di Leggere il nome Materazzi mi fa rivoltare lo stomaco….figuriamoci se scrive a Paulino. È già tutto fatto. Attaccamento alla Juventus 0. Sarai il mio peggior nemico” e poi: “Dybala sta andando da MATERAZZI and friends. Rendiamoci conto”.

Il web è un fiume in piena: “Basta con Dybala, nuovo idolo di Materazzi” e infine: “Le persone simili tendono a stare assieme. Comunque si tratta di una provocazione di Materazzi, lui con la società Inter FC di oggi non c’entra nulla, fa questo per fare rosicare chi ci casca. È ossessionato da Juve e juventini, lo sappiamo”