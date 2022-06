Dybala: "Lautaro è un fenomeno. Futuro? Ci pensa il mio agente"

02-06-2022 09:59

Paulo Dybala, in scadenza di contratto con la Juventus il prossimo 30 giugno, ha parlato dopo la partita vinta dalla sua Argentina contro l’Italia. Intervistato da ‘Tuttomercatoweb’, l’argentino ha risposto ad alcune domande in merito al suo futuro: “Sono concentrato sulla nazionale, devo pensare con la testa tranquilla per il mio futuro. Non ho deciso niente, ci pensa il mio agente, io devo pensare all’Argentina”.

Sul connazionale Lautaro, che potrebbe essere un suo compagno anche all’Inter, ha dichiarato: “Lautaro è un fenomeno, oggi ha fatto una partita incredibile, un bellissimo gol e un grande assist. Oggi parliamo solo di Nazionale”. Interrogato su eventuali domande fatte da Di Maria (vicino alla firma con la Juventus), Dybala ha concluso: “No no, abbiamo parlato solo della Nazionale”.