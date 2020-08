Lo Strasburgo scarica Wes Clark

L’avventura in Francia di Wes Clark è finita prima di cominciare.

Il trasferimento al SIG Strasburgo dell’ex di Brindisi e Cantù è infatti saltato, come annuncia lo stesso club attraverso un comunicato sui propri canali social, nel quale è stato anche ufficializzata la necessità di tornare sul mercato: “La SIG Strasbourg rende noto che Wes Clark non indosserà la maglia del nostro club per la stagione 2020-21”.

La stessa società francese ha poi spiegato che, dopo l’effettuazione delle visite mediche, “i medici hanno deciso di non concedere l’idoneità sportiva al giocatore”, facendo quindi decadere il contratto già firmato giusto due mesi fa, il 25 giugno.

Nelle ultime due stagioni Clark ha militato in Italia: nel 2018-2019 a Brindisi, poi l’anno successivo a Cantù con una media di 14.6 punti a partita, tre rimbalzi e tre assist.

OMNISPORT | 25-08-2020 21:37