Lo Zenit piomba su Belotti: avviati i contatti con il capitano del Torino

Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, Andrea Belotti dovrà valutare la possibilità di trasferirsi in Russia: lo Zenit San Pietroburgo fa infatti sul serio per il ‘Gallo’.

Sul tavolo c’è però anche la proposto del rinnovo del contratto, in scadenza il 30 giugno 2022, presentata da parte del presidente del Torino Urbano Cairo.

Il numero uno del club granata è uscito allo scoperto mercoledì scorso a Bressanone, al termine dell’amichevole contro l’Al Fateh: “Belotti adesso è in vacanza, lasciamolo tranquillo. Gli abbiamo proposto un’offerta di rinnovo molto importante per quelle che sono le casse del Torino, quando tornerà ne parleremo insieme al direttore sportivo Vagnati”. Il presidente del Toro ha anche confermato che ci sono club interessati al calciatore: “Non è una novità che diversi club sono interessati a lui. Abbiamo un mese per chiudere la trattativa oppure vedere di fare altro”.

Ancora pochi giorni di relax, poi per Belotti sarà tempo di decidere il futuro. Da una parte la possibilità di continuare la storia d’amore con il Torino, dall’altra l’opportunità di intraprendere una nuova avventura lontano dall’Italia e giocare la Champions League con i campioni di Russia.

OMNISPORT | 30-07-2021 07:42