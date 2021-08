Locatelli: "E' un sogno che si realizza"

Il neo centrocampista della Juventus Manuel Locatelli confessa la sua emozione al canale Youtube della Juventus: “È un sogno che si realizza. È il sogno di un bambino che ha lavorato tanto, che ha dato tutto in campo, che arriva alla Juve, che ha voglia di scendere in campo per i tifosi. E che non vede l’ora di farlo e di scendere in campo allo stadio. Ed è solo un punto di partenza”.

Locatelli ha poi rilasciato un messaggio su Instagram: “Juve. Storia Di Un Grande Amore. Il mio sogno da Bambino. Il desiderio che esprimevo al soffio di ogni candelina. Juve ci sono. Finalmente”.

OMNISPORT | 19-08-2021 07:44