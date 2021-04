L'Olimpia fallisce il secondo match-ball: si decide al Forum

Secondo match-ball fallito per l’Olimpia Milano: si va alla bella. La squadra di Messina è stata battuta per 85-82 dal Bayern Monaco in gara 4 dei quarti di finale di Eurolega. I tedeschi si sono imposti in rimonta al termine di una partita tiratissima, e hanno riequilibrato la serie sul 2-2: per la qualificazione alla Final Four sarà ora decisiva gara 5, in programma martedì prossimo al Forum.

Non bastano ai meneghini i 28 punti di Delaney, top scorer del match. Nel Bayern brillano Baldwin (18) e soprattutto Zipser (16), decisivo nei momenti chiave della partita.

LA GARA

Primo quarto in equilibrio, gioco intenso e battaglia punto a punto: dopo una buona partenza dell’Olimpia (subito tripla di Delaney), è il tandem Baldwin-Seeley a portare avanti i padroni di casa. Milano mette però il turbo nel secondo quarto, piazzando un parziale di 31-17 e chiudendo il primo tempo avanti di 10 punti (40-50). Su tutti per l’Olimpia senz’altro un superlativo Delaney con 17 punti, bene anche Shields.

Il Bayern va sotto fino a -13 nel terzo quarto, Trinchieri chiama il timeout e i suoi si risvegliano riducendo il gap a fino a -5. Prima della fine del terzo parziale Shields però si accende e segna un canestro pesantissimo che riporta Milano a +8 con 10′ da giocare.

Ultimo quarto al cardiopalma: uno Zipser scatenato riporta sotto i tedeschi, sul +2 timeout chiamato da Messina che cerca di riorganizzare i suoi. Si accende Reynolds e con 4 punti di fila permette al Bayern di sorpassare Milano (80-79) a 3′ dalla sirena.

Finale ad altissima tensione: un libero di Shields permette alla squadra di Messina di impattare 80-80, poi arriva la grande giocata di Delaney che segna e guadagna fallo. Libero sbagliato, gli uomini di Trinchieri effettuano il controsorpasso grazie a Lucic a 20 secondi dalla sirena.

Caso nel finale di partita: gli arbitri prima assegnano i tiri liberi a Shields, poi tornano sulla loro decisione e decidono per il fallo in attacco. Niente miracoli questa volta per Milano, Lucic realizza, finisce 85-82 e anche il secondo match ball è sprecato.

OMNISPORT | 30-04-2021 23:00