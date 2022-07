L'Olimpia Milano ha il suo playmaker: Kevin Pangos torna in Europa

28-07-2022 22:11

Nuovo colpo – e che colpo! – di mercato per l’Olimpia Milano di Ettore Messina, ormai prossima a completare il roster in vista della prossima stagione sportiva.

I campioni d’Italia in carica si sono assicurati le prestazioni del playmaker canadese Kevin Pangos, reduce da una difficile stagione NBA ai Cleveland Cavaliers, coi quali non è riuscito a ritagliarsi il minutaggio desiderato.

Tuttavia, Pangos resta uno dei migliori creatori di gioco del basket mondiale. Con la maglia dello Zenit nel 2020/21 entrò nel miglior quintetto della stagione di Eurolega, competizione che l’Olimpia ha seria intenzione di provare a vincere da 2 anni a questa parte.

Pangos trascinò peraltro il formidabile Zalgiris Kaunas di Sarunas Jasikevicius alle Final Four nel 2018, per poi seguire l’allenatore lituano a Barcellona la stagione seguente. Allo Zenit con coach Xavi Pascual, tuttavia, ha fin qui espresso il suo basket migliore. Ovviamente, l’intenzione di coach Messina è quella di affidare a Pangos le chiavi del gioco dell’Olimpia Milano, che ha bisogno di una nuova, carismatica guida in regia dopo la dolorosa partenza del Chacho Sergio Rodriguez, tornato al Real Madrid.