L'Olimpia piega la Virtus all'overtime, non basta super Belinelli

05-01-2022 18:15

L’Olimpia Milano ha battuto 102-99 la Virtus Bologna ai supplementari al termine di una partita spettacolare giocata al Forum e valida per il recupero di Serie A: la squadra di Ettore Messina ha così riaffermato la sua leadership portandosi a 24 punti, a +4 sulle V Nere seconde in classifica. Al Forum di scena un match emozionante: non sono bastati un Belinelli da 34 punti e un Teodosic da 18 punti e 10 assist agli ospiti, per i padroni di casa brillano Grant (20 punti), Hall (18) e Rodriguez 16.

LA GARA

Dopo un avvio equilibrato, la squadra di Messina ha allungato nel finale del secondo parziale, chiudendo all’intervallo sul +9, 54-45. Su tutti una grande prova di Sergio Rodriguez, 14 punti. Nella ripresa Teodosic e compagni cercano di rientrare, i padroni di casa li tengono a distanza concedendo poco, è +10 prima dell’ultimo quarto.

Ultimi 10′ palpitanti: massimo sforzo di Bologna, che grazie a Belinelli torna fino a -6, prima dell’allungo dei meneghini che si riportano a +9 con 52 secondi sul cronometro. Ma l’ultimo minuto è di fuoco, Belinelli e Teodosic orchestrano la rimonta delle V Nere fino al 95-95 grazie a una tripla negli ultimi secondi dell’ex San Antonio Spurs (18 punti nel quarto quarto).

All’overtime minuti tirati e tanti errori: la penetrazione vincente di Hall chiude la partita. 102-99 il risultato finale.

