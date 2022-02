L'Olimpia rulla Pesaro e vola da sola in vetta

13-02-2022 19:30

A una settimana dalla Final Eight di Coppa Italia l’Olimpia Milano schianta la Vuelle Pesaro, curiosamente la stessa avversaria sconfitta proprio nella finale della scorsa edizione di Coppa Italia, iniziando così nel migliore dei modi il severo tour di impegni ravvicinati che vedrà la squadra di Messina affrontare dopo la Final Eight ben tre turni ravvicinati di Eurolega contro Olympiacos, Unics e Panathinaikos.

La terza vittoria consecutiva in campionato per Milano chiude il cerchio che si era aperto proprio con il crollo dell’andata contro Pesaro lo scorso 16 gennaio e va a +2 sulla Virtus, che non è scesa in campo a Sassari a causa del focolaio di Coronavirus nel gruppo squadra dei sardi. La squadra dell’ex Banchi regge fino al 17′, per poi crollare nel terzo quarto subendo un parziale di 17-0 che chiude anticipatamente i giochi.

Milano manda sei giocatori in doppia cifra: i best scorers sono Davide Alviti e Kaleb Tarczewski con 12 punti.

OMNISPORT