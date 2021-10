L'Olimpia vince il derby a fatica, Messina soddisfatto

L’Olimpia Milano si è imposta a Varese per 82-79 in un derby tesissimo: il coach dei meneghini Ettore Messina valuta così la prestazione dei suoi. “Sapevo che sarebbe stata una partita difficile, noi venivamo da una gara molto dura e importante venerdì sera a Vitoria, loro venivano da un brutto secondo tempo a Bologna, quindi mi aspettavo una reazione forte, che avrebbero giocato con maggiore fiducia, poi recuperavano il loro playmaker Trey Kell, quindi c’erano tutti gli ingredienti per una partita difficile, come poi è stata. E per questo sono contento”.

“I nostri giocatori più esperti ci hanno dato tanto prima in difesa e poi creando le soluzioni giuste in attacco – ha continuato Messina -. Noi avremmo potuto forse prendere il largo quando su una schiacciata non riuscita a Tarczewski saremmo potuti andare a più 12, invece ci siamo un po’ disuniti”.

“Sui minuti in campo dei singoli chiarisco una volta ancora che qui non si fanno esperimenti a discapito delle vittorie, si gioca sempre per portare a casa la vittoria. Voglio anche fare i complimenti a Varese perché ha giocato una bella partita”.

OMNISPORT | 10-10-2021 20:25