Spetterà ancora una volta al Lombardia chiudere la stagione delle grandi classiche su strada e, come accaduto l’anno scorso, anche il calendario 2022 delle gare Worldtour.

Vinta in maniera superlativa la passata stagione da Tadej Pogacar, la “Classica delle foglie morte” che andrà in scena sabato sarà più significativa che mai visto che segnerà la fine delle carriere di tre grandissimi interpreti del ciclismo contemporaneo come Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde e Philippe Gilbert.

Il Lombardia 2022, il percorso

In maniera diametralmente al 2021, il percorso della 116ª edizione del Lombardia partirà da Bergamo per concludersi in quel di Como dopo 253 chilometri.

Il profilo altimetrico, come di consueto, sarà decisamente impegnativo visto che i corridori dovranno valicare in serie Forcellino di Bianzano, le salite di Ganda e Dossena, la Forcella di Bura e il Colle di Berbenno prima del finale che vedrà la corsa accendersi lungo le scalate a Madonna del Ghisallo, Civiglio e San Fermo della Battaglia.

Quest’ultimo in particolare sarà affrontato due volte nei 28 chilometri conclusivi e l’ultimo passaggio, a -4,2km dal traguardo, potrebbe verosimilmente risultare decisivo per decretare il vincitore.

Il Lombardia 2022, gli iscritti

Dopo il successo alla Tre Valli Varesine, gli occhi di tutti gli appassionati saranno puntati su Tadej Pogacar che andrà dichiaratamente a caccia del bis. Chi potrebbe dargli del serio filo da torcere è la coppia Movistar composta da Enric Mas (primo proprio davanti allo sloveno al Giro dell’Emilia) e Alejandro Valverde.

Costui, all’ultima recita della carriera, vorrà fare di tutto, al pari di Vincenzo Nibali e Philippe Gilbert (anche loro al passo d’addio), per stare nel vivo della corsa e provare a lasciare un’ultima importante zampata.

La missione per l’Embatido non sarà però affatto semplice dato che al via saranno presenti anche il vincitore dell’ultimo Tour de France Jonas Vingegaard, la maglia rosa 2022 Jai Hindley, il due volte campione del mondo Julian Alaphilippe e corridori di valore assoluto come Bauke Mollema, Daniel Martinez, Domenico Pozzovivo, Romain Bardet e Damiano Caruso.

Il Lombardia 2022, dove vederlo in tv e in streaming

Per Il Lombardia 2022 le emittenti in possesso dei vari diritti di trasmissione hanno previsto una copertura molto sostanziosa. Per quanto riguarda la diretta in chiaro Rai Sport effettuerà un primo collegamento tra le ore 9:40 e le ore 10:30 e un secondo tra le ore 12:30 e le ore 14:00, momento in cui la corsa sarà trasmessa fino alla sua conclusione su Rai 2.

Su Eurosport Player invece sarà possibile assistere alla diretta integrale dell’evento a partire dalle 9.55, col segnale che poi passerà sul canale lineare Eurosport 1 a partire dalle ore 11.

Per seguire infine la gara via streaming ci si potrà rivolgere a Raiplay o, in alternativa, a tutte le piattaforme che consentono la visione di Eurosport, ovvero Sky GO, NOW, DAZN, Tim Vision e Discovery+.