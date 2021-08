Longo Borghini colpisce ancora: gran vittoria a Plouay

Nuova impresa per Elisa Longo Borghini.

Dopo il bronzo conquistato a Tokyo nella prova in linea, infatti, la numero uno del ciclismo italiano ha vinto per distacco la ventesima edizione del GP de Plouay – Lorient- Agglomération Trophée Ceratizit, corsa che fa parte del circuito del Women’s World Tour.

L’atleta della Trek-Segafredo, che ha trionfato in maglia tricolore dopo il doppio successo nel campionato italiano in linea e a cronometro ottenuto prima dei Giochi, ha piazzato lo scatto decisivo nell’ultimo tratto in salita, a circa 10 chilometri dal traguardo che ha permesso alla piemontese di staccare le compagne di fuga Gladys Verhulst e Kristen Faulkner, finite rispettivamente al secondo e al terzo posto.

OMNISPORT | 30-08-2021 17:37