Longo riparte da Venezia

Il ritorno nel natìo Veneto, dopo gli esordi nel Treviso, e in particolare l'approdo a Venezia nel mercato di gennaio sembravano aver rivitalizzato Samuele Longo, reduce da annate difficili in prestito dall'Inter tra Italia ed estero, ma che prima dello stop forzato del campionato era stato protagonista di buone prestazioni.

Secondo quanto riportato da 'Trivenetogoal.it', il Venezia vorrebbe allora riscattare il cartellino dell'ex Under 21 offrendo un contratto triennale, ma c'è distanza economica tra le parti.

Condizione necessaria per proseguire i dialoghi è la permanenza in B della squadra allenata da Dionisi, la cui posizione di classifica non era rassicurante al momento dell'interruzione.



SPORTAL.IT | 12-05-2020 23:37