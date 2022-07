Los Angeles Fc: buona la prima per Chiellini

18-07-2022 13:11

Questa notte, il difensore italiano Giorgio Chiellini, ha fatto il suo esordio con la maglia dei Los Angeles FC a Nashville.

Partita positiva e vittoria per 2-1 per Los Angeles con l’ex difendore bianconero in campo per un’ora. Vantaggio poco prima della mezz’ora per gli ospiti grazie al gol di Arango. A circa un paio di minuti dalla fine del primo tempo arriva il pareggio dei padroni di casa: Nashville pareggia i conti grazie ad un gol di Mukhtar su calcio di rigore.

Nel secondo tempo gol vittoria per i Los Angeles Fc siglato da Cifuentes. Nel post partita, il difensore italiano ha parlato della sua prima esperienza americana.

“Il gioco qui è diverso rispetto a quello che si vede in Italia. Io posso aiutare la squadra ad essere più compatta e solida, per controllare la gara nel modo migliore senza concedere contropiedi o occasioni da calci piazzati. Poi per noi in attacco è più facile perché abbiamo grandi attaccanti, come nel gol del Chicho Arango con il passaggio di Carlos Vela. Abbiamo fatto tante cose e nella squadra è importante l’equilibrio”..