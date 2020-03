Lotito-De Laurentiis contro Marotta, indignazione sul web

Mentre il mondo cerca di vincere la battaglia contro il coronavirus, il calcio si trastulla nelle sue beghe interne tra chi vuole riprendere a tutti i costi per salvaguardare patrimonio e investimenti e chi, realisticamente, aspetto l’evolversi degli eventi che fanno pensare ad una attesa ancora lunga a bocce ferme. E su questo punto che si sarebbe verificato un aspro scontro in Lega tra i presidenti Lotito e De Laurentiis da una parte e Beppe Marotta dall’altra parte. Social ovviamente in fibrillazione e schierati secondo colore della maglia.

De Laurentiis all’attacco

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nell’edizione di oggi, nella video-conferenza tra presidente e dg della Lega sull’oramai spinosa questione della ripresa ipotetica del campionato, ci sarebbe stata una frase del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Il patron del Napoli – si legge nell’articolo – che senza citare Juventus e Inter, ha sottolineato quanto non fosse da imprenditori accorti acconsentire ai propri dipendenti il permesso di andare a raggiungere le famiglie all’estero”.

Lotito: “A te che ti frega”

Tra i presidenti che vogliono tornare a giocare, prima o poi, c’è anche il più attivo è sicuramente Claudio Lotito che, nella videoconferenza dell’assemblea di A, ha spalleggiato De Laurentiis contro l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta: “A te che te ne frega, tanto hai già mandato via tutta la squadra”.

Marotta para e colpisce

Sentitosi tirato in ballo per la scelta dell’Inter di lasciar partire molti suoi giocatori, a cominciare da Lukaku, finito il periodo di quarantena post Juve-Inter (dopo la notizia dei 3 bianconeri positivi), Beppe Marotta non si è tirato indietro dal rispondere alle invettive del duo laziale-napoletano: “La decisione dell’Inter è stata dettata da un decreto del Governo e dalle norme emanate dalla Regione Lombardia, ma ha dato per scontato che quando si potranno riprendere gli allenamenti i calciatori nerazzurri saranno presenti”.

Social in delirio

Già nei giorni scorsi era stata la Juventus a finire al centro della polemica con la coppia Lotito-De Laurentiis, sempre sull’argomento della ripresa eventuale degli allenamenti e del campionato. Ora che c’è di mezzo anche l’Inter in questa “battaglia” il web si è scatenato coi commenti: “Sono anti-interista e figuratevi se voglio difendere l’Inter, però detta da chi in una situazione del genere voleva far riprendere gli allenamenti e riniziare a giocare……” scrive qualcuno.

Nel mirino dei commenti sopratutto il “pres” della Lazio: “Lotito fa veramente male a questo sport” provoca qualcuno; “il clan sciacalli vuole giocare,che pena questi dirigenti calcistici”; “Visto le temperature che ci sono nei mesi di luglio ed agosto, possiamo dire che chi non morirà per COVID19,potrà sempre farlo per infarto o colpi di calore solo per la felicità di Gravina, Lotito e De Laurentis. Complimenti che poi siano morte 9000 persone chi se ne frega”.

Non manca l’ironia: “Ma se lotito vuole giocare per forza…dateli un secchiello, paletta e mandatelo in spiaggia a fare castelli…”; “Lotito va fermato. Non hai ne soldi ne una squadra che conta . Ti sei solo acchitato la stagione e hai capito che te la prendi in culo”; “Imprigionatelo. Mettetegli camicia di forza e buttate la chiave. Questo non è normale”

