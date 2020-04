Coronavirus, Serie A: proposta di Lotito alla Juve, è polemica

In una lunga intervista a La Repubblica, Claudio Lotito si è detto disposto ad una possibile soluzione “particolare” della lotta Scudetto: “Una sfida secca con la Juventus? Sì, questo lo accetterei. Sfido la Juve: decidiamo lo scudetto in una partita unica”, è la proposta che sta creando polemiche sui social in queste ore. In classifica i bianconeri hanno un punto di vantaggio sui biancocelesti.

Scartata invece l’idea play-off: “Oggi io sono a un punto dalla Juventus, e solo per Juve-Inter che…vabbè, l’avete vista. Ma all’andata contro la Juve ho vinto 3-1 e anche in Supercoppa l’ho battuta 3-1. E dovevamo ancora giocare il ritorno. Per equità, una squadra come l’Inter, che ha 8 punti meno di noi, o l’Atalanta, che ne ha 14 in meno, mi dica lei se devono essere coinvolte”.

Il patron della Lazio ha aggiunto: “Non tutti lavorano nell’interesse del sistema. Si rischia di mandare tutto a gambe all’aria. Alcune società stanno preparando un documento condiviso per mettere a nudo i rischi che corrono”.

“Se non si gioca più io sono già in Champions e risparmio quattro mensilità di stipendi. Avrei la convenienza a non giocare, ma io ragiono di sistema. Altri no”, ha avvisato Lotito.

“Mi chiamano Lotito il virologo, lo scienziato, ma alla Lazio ho una struttura eccellente. Ho già tamponi e test sierologici. E ho fatto avere le mascherine anche a qualche presidente. A Formello ho il cardiologo, l’internista, l’otorino e l’urologo, perché cose come il varicocele una volta si scoprivano al militare. Sono in grado di fare la sanificazione anche subito, la mia azienda lavora negli ospedali”.

SPORTAL.IT | 27-04-2020 09:45