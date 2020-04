Il mondo del web boccia idea Lotito: Ti piacerebbe, eh?

Dal primo momento ha preso una posizione netta, diventando il capofila del fronte del “sì”, Claudio Lotito non ha mai tentennato sull’ipotesi di riprendere il campionato e in questi mesi ha dovuto schivare polemiche e frecciatine di ogni tipo. Il presidente della Lazio si è scontrato con Agnelli prima e il Governo poi, ha fatto invano pressioni e tuttora resta dell’idea che si debba riprendere ma non vuol sentir parlare di playoff.

Lotito pone le sue condizioni: sì a scontro diretto con la Juve

In un’intervista a Repubblica Claudio Lotito afferma che potrebbe prendere in considerazione l’idea di uno scontro diretto per lo scudetto ma non vuol sentir parlare di playoff: “Sì, accetterei una partita secca Lazio-Juve per giocarci lo scudetto: direi sì, sfidiamoci in una finale unica. Ma non mi sono mai posto il problema, anche se direi di sì a questa opzione e sfiderei la Juve”.

Poi ha aggiunto: “Oggi la Lazio è a un punto dalla Juve, questo solo per Juve-Inter che… vabbè, l’avete vista tutti. Ma all’andata abbiamo battuto la Juve 3-1 e pure in Supercoppa, con lo stesso risultato. Dovevamo ancora giocare il ritorno. Per equità, perché devono essere coinvolte Inter o Atalanta che hanno molti punti in meno rispetto a noi?”.

Il mondo del web risponde a Lotito

Fioccano le reazioni sui social: “Ci mancava Lotito: decidiamo lo scudetto in partita unica lazio Juve. E certo con 12 partite che ancora mancano… TE PIACEREBBE EHHHH! Buffone” o anche : “Lotito porterá pallone, arbitro, guardialinee e dischetto del rigore. Diaconale al VAR”, oppure: “Il delirio dell’onnipotenza!!!”.

E’ un fiume in piena di reazioni ma a senso unico: “Lotito un vero avvoltoio… ha fiutato la possibilità di vincere lo scudetto in un anno particolare e cerca di cavalcare l’onda il più possibile perché vincere significa tanti soldi e forse una ricongiunzione astrale con la propria tifoseria che sembra non lo ami”.

Non sono solo i tifosi della Juve o dell’Inter a bocciare l’idea di Lotito: “Certo Sky e Dazn pagano i diritti tv per far vedere solo una partita… per Lotito non esistono le altre squadre… pessimo!!”

Infine i commenti ironici: “E se perdo prendo il pallone e vado a casa!! ” oppure: “Lotito ad Agnelli: “Giochiamoci lo scudetto a bim bum bam” …”.

SPORTEVAI | 27-04-2020 09:15