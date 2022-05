Lotta Scudetto, Seedorf: "Favorita l'Inter, ma i rossoneri sono alla pari"

04-05-2022 09:27

L’ex leggenda del Milan Clarence Seedorf, con un passato anche nell’Inter, ha rilasciato una bella intervista al Corriere dello Sport nella quale parla della lotta Scudetto. Ecco le sue parole:

“Lotta Inter-Milan? Me l’aspettavo e a inizio anno avevo annunciato che avremmo visto un campionato più combattuto rispetto al passato, con un numero maggiore di formazioni in corsa per il titolo. Pensavo che Juve e Napoli sarebbero restate più vicine alle milanesi, ma non hanno fatto abbastanza. Pure la Roma e la Lazio avrebbero potuto fare meglio”.

Una parola poi su Inter e Milan singolarmente:

“Sin dall’inizio l’Inter è sempre stata annunciata come la grande favorita dato che ha la rosa più forte ed è campione in carica. Adesso però i rossoneri sono alla pari dei nerazzurri, in una posizione ideale per conquistare la vittoria dopo molti anni. Questo scontro al vertice è positivo per lo spettacolo. In Spagna, Germania e Francia è tutto già scritto da tempo, invece in Italia ci divertiamo ancora. Cosa mi piace del Milan? È una rosa con uno spirito davvero bello. Si nota dal modo nel quale celebrano i gol, dall’impegno che mette ognuno nel caso in cui un compagno perda una palla pericolosa. Vedo uno spirito davvero bello, nato dal lavoro di un tecnico super costante e con un’idea precisa. Pioli trasmette un senso di serenità alla squadra e i risultati si notano eccome”.

OMNISPORT