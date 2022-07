Lotto-Soudal, Ewan giura fedeltà anche in caso di retrocessione

21-07-2022 11:52

A meno di clamorosi colpi di mercato, Caleb Ewan resterà con la Lotto-Soudal anche in caso di retrocessione dal World Tour. A confermarlo a Velonews è stato lo stesso corridore australiano, impegnato attualmente in Francia con un Tour de France che gli sta regalando davvero avaro di soddisfazioni.

“A meno che siano loro a non volermi. Abbiamo già parlato molto del prossimo anno e io voglio sicuramente restare in questa formazione. Finora non ho mai pensato di andarmene e mettere in piedi un trasferimento negli ultimi mesi dell’anno non è la cosa migliore. Quando una stagione finisce, bisogna iniziare a prepararsi mentalmente per quella successiva e io, in quel momento, non voglio pensare a cambiare squadra” ha affermato un Ewan convinto che, anche in caso di retrocessione, le cose non cambieranno.

“Anche se dovesse succedere, non credo che le cose cambierebbero molto, perché gli sponsor per il prossimo anno ci sono già e in caso fossimo fra le prime due squadre del ‘livello B’ potremmo comunque prendere il via delle corse che più ci interessano. Penso peraltro che la squadra cercherà di potenziare il treno per le volate. I dirigenti sanno che dobbiamo progredire in alcune aree e penso che ci saranno dei cambiamenti” ha chiosato l’australiano.