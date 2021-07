Lovato all'Atalanta, è ufficiale: dal Verona a titolo definitivo

Nuovo rinforzo per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il club bergamasco ha infatti annunciato sui suoi canali social l’acquisto del difensore centrale Matteo Lovato. Il classe 2000 arriva dal Verona a titolo definitivo, come spiegano i due club coinvolti nell’affare nei rispettivi comunicati.

“Atalanta B.C. – si legge nella nota della Dea – comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Matteo Lovato dall’Hellas Verona”.

Lovato, nato il 14 febbraio 2000 a Monselice, in provincia di Padova, è uno dei giovani difensori più promettenti del calcio italiano. Curiosamente ha debuttato in Serie A il 18 luglio 2020 proprio contro l’Atalanta, in una gara terminata con un pareggio per 1-1.

Nei suoi due anni con la maglia gialloblù del Verona ha totalizzato 25 presenze nel massimo campionato. Gli scaligeri, che danno a loro volta notizia della cessione, lo avevano a loro volta acquistato dal Padova, con cui aveva fatto il suo esordio da calciatore professionista in Serie C nella stagione 2019 e 2020.

“Hellas Verona FC – scrive il club veneto – comunica di aver ceduto a titolo definitivo ad Atalanta Bergamasca Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Lovato. Hellas Verona saluta Matteo Lovato, lo ringrazia per il contributo fornito alla squadra gialloblù in una stagione e mezza e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva”.

Grazie alle buone prestazioni fornite con il Verona, Lovato ha guadagnato nei mesi scorsi la convocazione con l’Italia Under 21. Con gli Azzurrini ha giocato anche i recenti Europei Under 21. Il passaggio all’Atalanta, che disputerà la prossima Champions League, segna un ulteriore crescita nel suo percorso calcistico.

OMNISPORT | 31-07-2021 14:00