Luca Gotti: "Abbiamo sbagliato e ci hanno punito"

Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha commentato così la pesante sconfitta contro il Napoli: “Ci sono degli episodi iniziali che hanno indirizzato la gara verso il Napoli e li aiutiamo a tirar fuori le loro qualità. Le prime due reti nascono da nostre ingenuità e in questo modo le qualità del Napoli poi hanno modo di venir fuori nel miglior modo possibile”.

“Faccio i complimenti al Napoli che una squadra forte, sta bene ed è venuta in casa nostra ad esprimere tutta la propria cifra tecnica. Il nostro campionato è quello di prima. Dobbiamo far tesoro di ogni momento, anche quello che mi permette di dar spazio a giovani di prospettiva. Testa alta e concentrazione per la prossima partita. Contro il Napoli non puoi stare troppo basso perché hanno le qualità nel palleggio nello stretto. Così devi cercare di essere aggressivo provando a coprire ogni spazio creato dal loro palleggio”.

OMNISPORT | 20-09-2021 23:29