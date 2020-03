Luca Marini: "Abbiamo fatto un bel lavoro"

“Abbiamo fatto un bel lavoro durante tutte le sessioni di test, non solo in Qatar, e sono soddisfatto”. A dirlo è Luca Marini.

“La moto è molto simile a quella dello scorso anno e non ci sono stati stravolgimenti. Soprattutto qui, tantissimi piloti sono stati veloci, i gap sono ridotti e il livello è altissimo. Abbiamo fatto uno step in avanti con le gomme e anche il nuovo freno motore, se settato bene, potrà essere un punto di forza per riuscire ad essere competitivi” aggiunge il fratello di Valentino Rossi dai box dello Sky Racing Team VR46 di Moto2.

SPORTAL.IT | 01-03-2020 19:38