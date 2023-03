Luca Zidane ancora all’Eibar: insieme fino al 2026

Il figlio dell'ex tecnico del Real resta in Spagna

22-03-2023 22:12

La notizia era nell’aria ed ore è ufficiale: Luca Zidane ha rinnovato – oggi – il suo contratto con l‘Eibar fino al 30 giugno 2026.

Il portiere francese, figlio della ben più nota leggenda del calcio mondiale, ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni del club di Segunda Division (Spagna) per questo traguardo: “Sono molto contento e molto felice, la società e i tifosi mi hanno fatto sentire a mio agio ogni giorno di più”.

L’estremo difensore – dopo un lungo percorso nel Settore Giovanile del Real Madrid – si era aggregato in rosa all’Eibar il primo settembre del 2022. In questa stagione Zidane ha giocato 21 partite in campionato, incassando 14 gol ed ha tenuto inviolata la propria in ben 12 occasioni.