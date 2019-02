"Luci sempre accese" anche per Matteo Trentin

Luci sempre accese, anche di giorno, per la sicurezza stradale. Matteo Trentin è il primo testimonial della campagna #luciacceseanchedigiorno, promossa dall'associazione dei professionisti italiani (Accpi) guidata da Cristian Salvato.

Dalla tragedia di Michele Scarponi la sicurezza sulle strade per i ciclisti è sempre più oggetto di discussione: #luciacceseanchedigiorno è una campagna di sensibilizzazione rivolta ai ciclisti sportivi e urbani sull’uso delle luci, anche di giorno.

La proposta è di Marco Cavorso, delegato alla sicurezza Accpi, dopo l’incidente di Samuele Manfredi a dicembre: montare obbligatoriamente luci anteriori e posteriori sulle proprie bici, comprese quelle da corsa (al di fuori delle gare), e tenerle accese anche di giorno per migliorare la sicurezza di chi pedala. In particolar modo, per farsi vedere dagli automobilisti che arrivano da dietro, dai lati o in sorpasso dalla direzione opposta. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

SPORTAL.IT | 10-02-2019 10:50