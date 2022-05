L'Ucraina riparte: Empoli battuto sognando il Mondiale

17-05-2022 23:32

Amichevole di fine stagione tutt’altro che banale al “Castellani” di Empoli dove la formazione di Aurelio Andreazzoli ha affrontato la nazionale ucraina.

I toscani, già da tempo certi della permanenza in Serie A, hanno ospitato presso il proprio centro sportivo la squadra del ct Oleksandr Petrakov, la cui attività si è forzatamente fermata da due mesi e mezzo, ovvero da quanto è scoppiata la guerra con la Russia.

I tragici fatti hanno portato anche al rinvio dei playoff che i gialloblù avrebbero dovuto disputare a marzo contro per la qualificazione al Mondiale 2022: l’Ucraina scenderà in campo il 1° giugno a Glasgow contro la Scozia e in caso di vittoria si giocherà la qualificazione il 5 giugno a Cardiff contro il Galles, che ha eliminato in semifinale l’Austria.

L’amichevole contro l’Empoli, il cui incasso verrà intermaente devoluto a Ukraine United24, la piattaforma voluta dal presidente Zelensky, è stata organizzata proprio per testare la condizione della squadra, che ha vinto grazie ai gol di Yaremchuk, Karavaiev e Pikhalonok. Di La Mantia il gol degli azzurri.

“Grazie all’Empoli che ha accettato la nostra richiesta – le parole di Petrakov alla fine della partita – Preparare partite in questa situazione è difficile, ma cerchiamo di farlo e andare avanti. Fisicamente non stiamo molto bene, ma ho chiesto a tutti di dare il massimo per continuare la preparazione in vista degli spareggi per i Mondiali”.

OMNISPORT