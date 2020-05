Buone notizie per la Figc. L'Uefa ha deciso di spostare in avanti la deadline del 25 maggio (giorno in cui le varie federazioni avrebbero dovuto dare il responso finale sulla ripresa o meno dei vari campionati europei).

A questo punto, la Figc, attualmente ancora in stand-by, avrà quindi più giorni per capire se, quando e come riprendere. La nuova data ultima per prendere una decisione finale dovrebbe essere il prossimo 17 giugno.

SPORTAL.IT | 19-05-2020 08:06