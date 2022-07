Luis Suarez ha deciso la sua prossima squadra: l'annuncio sui social

26-07-2022 22:52

“L’affetto che io e la mia famiglia abbiamo ricevuto ci ha toccato il cuore, per questo era impossibile dire di no a questa opportunità. Spero che i dettagli vengano sistemati presto per raggiungere l’accordo definitivo”.

Così Luis Suarez giustifica – in un video pubblicato attraverso i suoi canali ufficiali – la scelta della sua prossima destinazione. Una scelta romantica, quella del Pistolero, che farà ritorno in patria. Più precisamente, nella squadra che lo ha lanciato tra i professionisti, nell’ormai lontano 2006: il Nacional de Montevideo.

Per il momento ci sarebbe solo un pre accordo tra il giocatore e il Nacional. Tuttavia, la trattativa è destinata a concretizzarsi, considerato l’annuncio pubblicato in prima persona dall’ex Ajax, Liverpool e Barcellona e Atletico Madrid, Club nel quale ha militato nelle ultime due stagioni, per poi andare in scadenza di contratto.

Niente Monza dunque: Luis Suarez si appresta a tornare in patria, dove riabbraccerà i suoi ex tifosi e connazionali, che ha fatto gioire a più riprese con la maglia della Celeste. In Nazionale infatti, i numeri di Suarez sono spaventosi: 132 presenze e 68 reti. E ricordiamolo: anche un morso a Chiellini, in quell’ultima, disgraziata apparizione dell’Italia in un Mondiale. Era il 2014…

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE