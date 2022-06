Luis Suarez si ripropone alla Juventus: arriva a parametro zero

14-06-2022 08:37

Luis Suarez si ripropone alla Juventus, dopo la vicenda dell’esame di italiano diventato un caso nel 2020. Un affare di difficile realizzazione, spiega La Stampa, per via dell’ingaggio da 5 milioni di euro che in questo momento non invoglia i dirigenti bianconeri, che prima di valutare Suarez studieranno diverse soluzioni.

Dopotutto ci sono già Di Maria e Kostic come profili offensivi con cui sono già partite le trattative. Inoltre va seguita e sbloccata l’operazione per Morata.

Suarez che sarebbe libero a parametro zero potrebbe candidarsi al ruolo di vice Vlahovic, pur con i suoi 35 anni. Altre squadre possono sognare il 35enne: Lazio e Fiorentina in Italia, senza dimenticare l’Aston Villa e il River Plate, squadre che nonostante l’età potrebbero garantirgli la continuità indispensabile in prospettiva Mondiali.

